القومي للمرأة يجتمع بوزارة الصحة والسكان لصحة المرأة المصرية

التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان لمناقشة سبل وآليات التعاون للنهوض بصحة المرأة المصرية .

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على تنفيذ بعض الأنشطة المشتركة ، ومن أهمها التنسيق حول إعلان عام 2017 عام “صحة المرأة المصرية ” من خلال إعلان ميثاق القاهرة لوزراء الصحة العرب ، وذلك فى إطار إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية ، ودعما لدور مصر الريادى فى المنطقة العربية ، وبناء على اجتماع وزير الصحة والسكان بصفته رئيسا للمجلس التنفيذى لوزراء الصحة العرب .

وأضافت رئيسة المجلس أنه تم الاتفاق أيضاً على تنفيذ قوافل طبية على مستوى جميع محافظات مصر بالتعاون بين الوزارة وبالتنسيق مع فروع المجلس بالمحافظات ، حيث تقوم الوزارة بتوفير عيادات متنقلة تتضمن كافة التخصصات ، إلى جانب صيدليات متنقلة لتوفير الأدوية للسيدات غير القادرات ، هذا ويقوم المجلس بتجهيز السيدات المستهدفات لتقديم الخدمات العلاجية وتوعيتهن بالخدمات التى تقدمها الوزارة ، وكيفية التعامل والإبلاغ عن أى أعمال احتكارية فى مجال بيع الأدوية .

كما تضمن الاجتماع الاتفاق على البدء فى هذه القوافل بزيارة لمحافظة أسوان لتنفيذ القافلة الأولى بمركزى (أسوان والنوبة) على أن يتم التنفيذ فى إحدى الوحدات الصحية بقرى المركزين خلال الأسبوع القادم بحضور وزير الصحة ورئيسة المجلس القومى للمرأة ومحافظ أسوان ، وسوف تتضمن الزيارة افتتاح مستشفى أورام أسوان والتى تأتى ضمن جهود وزارة الصحة والسكان حيث جارى افتتاح 28 مستشفى على مستوى 17محافظة يتم إفتتاحها خلال شهور نوفمبر –ديسمبر 2016–يناير – فبراير 2017 فضلا عن التنسيق لافتتاح مستشفى المصح البحرى المتخصصة للنساء والأطفال بمحافظة بورسعيد خلال شهر نوفمبر 2016.