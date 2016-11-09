رفع حالة الطوارئ في "سجن" سفاجا المركزي بعد إندلاع "حريق" بالقسم ونقل "المصابين" للمستشفي ...

سمر العشري

تم رفع حالة الطوارئ في سجن سفاجا المركزي نتيجة إندلاع حريق كبير أدي إلي إصابة عدد من المساجين , وعلي الفور تم نقل المساجين إلي مستشفي سفاجا من أجل تلقي العلاج , بالإضافة إلي إستدعاء عدد من سيارات الإطفاء من أجل السيطرة علي الحريق وإخماد النيران , فما سبب الحريق وماذا حدث للمصابين ؟ .

مساجين كانوا السبب وراء إشعال النيران في السجن

مجموعة من السجناء كانوا السبب وراء الحريق حيث قاموا بإشعال النيران في عدد من البطاطين داخل السجن ما أدي إلي حدوث حريق وتصاعد لألسنة النيران , وفور تصاعد ألسنة النيران تم إستدعاء عدد من سيارات الإطفاء من أجل إخماد الحريق والسيطرة عليه , وذلك من أجل إنقاذ المساجين بقسم الشرطة .

نتيجة الحريق أصيب 5 من المساجين بالإختناق , وعلي الفور تم نقل المصابين إلي مستشفي سفاجا من أجل تلقي العلاج اللازم , وتم إخلاء السجن من النزلاء وسط حراسة أمنية مشددة , بالإضافة إلي رفع حالة الطوارئ بقسم الشرطة من أجل السيطرة علي الموقف بمساعدة قوات الحماية المدنية ومعاقبة المتسببين .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads