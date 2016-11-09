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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. حاول التوقف عن الكذب على مديرك أنت غير مقنع له

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. حاول التوقف عن الكذب على مديرك أنت غير مقنع له حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. حاول التوقف عن الكذب على مديرك أنت غير مقنع له

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يتميز أشخاص بالتفهم، وتقبلهم للأشخاص الآخرين إذ تجد أن مواليد هذا البرج مرافق لمختلف الشخصيات، يتميز أيضا بأن ليهم مرونة و حركة مستمرة وقابلية للتحول و يتميز الأشخاص بأنهم باستطاعتهم أن يقوموا باستعراض الماضى والحاضر والمستقبل معا مما يمكنهم من التنبؤ فى بعض الأمور.

 

 

برج الحوت على الصعيد المهني:

 

أنت لا تبدو مقنعًا جدًا لمديرك عندما تحاول الكذب عليه، لذلك الأفضل لك أن تتوقف عن الكذب.

 

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

 

عليك الكثير من المسئولية فى حياتك الزوجية الآن، والأمر غير مناسب لنزوات وطيش الشباب.

 

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

 

الكدمات التى تعانى منها من الممكن علاجها بأدوية موضعية بسيطة، اسأل الصيدلى عنها.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

 

تعيش فترة توازن بدنى وذهنى متناغم ولا ظهور لأى عائق خارجى فى الأفق أيضًا، بل على النقيض، غالبية محيطك ودى معك وخدوم وحياتك تسير بأفضل حال. لكونك تتمتع بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام بكل ما ترغب فعله. مع ذلك، عليك أن تتساءل كيف سيكون الوضع بالنسبة لك اذا صارت الأمور أصعب من الآن.


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مصر 365

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