حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تهورك سيعرضك للمشاكل

يعد برج الجوزاء من الأبراج الهوائية التى تتسم بتعدد الشخصيات وسلاطة اللسان، لذلك من الممكن أن تكون هوائيته فى هذه الفترة ليست لصالحه على الإطلاق، لذلك ننصحه بضبط النفس حتى لا يقع فى مشاكل هو فى غنى عنها.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

لا تولى أهمية للذين يحاولون أن يخططوا لخداعك حتى لات تفقد ما بنيته فى سنوات كن قوى من أجلك واحرص على السيطرة على سلاطة لسانك ، ولا تحاول أن تنغمس فى تخطيطهم لخداعك، كما لا تحاول خداع غيرك حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

لا تدع الأمور تؤثر على علاقتك بالحبيب فهدئ من عصبيتك فى هذه الأيام فقد تحملك الحبيب كثيراً، وعليك أن تعلم أن الوضع لن يستمر على هذا الوضع كثيراً.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

أنت اليوم بحاجة للاسترخاء واللشعور بعظمة ما تقوم به من اعمال لتحافظ على صحتك مع الحفاظ على نظام صحى .

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة

تعيش يوم كامل من التأملات اليوم، فقد تذهب لتغيير حيث كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو ظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.