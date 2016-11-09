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حظك اليوم برج الحمل 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تقابل شخصا يتفهم جنونك فى الحب

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حظك اليوم برج الحمل 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تقابل شخصا يتفهم جنونك فى الحب حظك اليوم برج الحمل 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تقابل شخصا يتفهم جنونك فى الحب

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نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، ومن المعروف أن مواليد هذا البرج يتميزون بالدأب والحب الشديد للعمل ولكن يعيبهم أن بحثهم عن الكمال دائمًا قد يعيقهم أحيانًا عن العمل والشروع فى مهامهم خوفًا من أن تخرج بطريقة غير جيدة.

 

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

 

أفضل طريقة للتخلص من الأعمال الكثيرة المتراكمة عليك والتى تسبب لك ضغطًا نفسيًا هو أن تبدأ فى تنفيذها بالفعل، اليوم تحتاج للحسم والتخلص من التردد تمامًا لأن هذا يجعلك تخسر الكثير، ولا تلتفت لمحاولات البعض لإحباطك أو دفعك للتقصير فى العمل.

 

 

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

 

فى الحب كنت دائمًا مغامرًا ومجنونًا، احتفظ بجنونك هذا ولا تتخلى عنه وعن شجاعتك فى الحب مهما واجهت من خيبات عاطفية، اليوم بالتحديد من المتوقع أن تلقى شخصًا مميزًا يتفهم جنونك وشجاعتك فى الحب ويكون هذا أهم ما يدفعه نحوك فى الأساس.

 

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

 

تتعامل مع مشاكلك الصحية البسيطة بطريقة خاطئة تجعلها تتفاقم وتضر بصحتك واليوم تدفع أولى ضرائب هذا التعامل الخاطئ حيث تتحول المشكلات الطفيفة إلى مشكلات أكثر تعقيدًا خاصة المشكلات المتعلقة بالجهاز الهضمى فتوقف عن محاولات العلاج العشوائية والجأ لطبيب متخصص.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

 

انشغالك بعملك يؤثر سلبًا على كل علاقاتك الاجتماعية لا تستسلم لهذا الوضع وحاول أن تنخرط فى أنشطة اجتماعية بعيدة عن العمل كى لا تخسر حياتك، وكى تخفف من شعورك بالتوتر المرتبط بالعمل أيضًا، وامنح نفسك بعض التدليل كى تتمكن من المواصلة.


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مصر 365

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