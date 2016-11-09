أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستحقق أحلامك فى هذه الفترة

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستحقق أحلامك فى هذه الفترة حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستحقق أحلامك فى هذه الفترة

>

نقدم لكم لبرج الدلو ليوم الأحد الموافق 9/11 وذلك على الصعيد المهنى والعاطفى،هذا البرج الذى يتميز مواليده بالذكاء والطموح، سيستطيع تحقيق أحلامه فى هذه الفترة.

 

 

حظك اليوم على الصعيد العاطفى..

 

علاقاتك العاطفية السابقة التى فشلت تسيطر عليك وتمنعك من الدخول فى علاقة جديدة، حاول التخلى عن تلك الأفكار وفتح صفحة جديدة مع شخص يرتاح له قلبك.

 

 

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

 

هناك الكثير من الأخطاء تقع فى العمل لست انت المسؤل عنها، فلا تدع أحد يحملك مسؤلية أخطاء لا علاقة لك بها، فقط التزم فى عملك وطور من أدائك ولا تنشغل بمشاكل الآخرين.

 

 

برج الدلو على الصعيد الصحى..

 

حان الوقت للعودة الى ممارسة الرياضة بانتظام ، ففى الفترة الأخيرة تعانى من كسل وخمول وإرهاق يحتاجون الى ممارسة الرياضة للقضاء عليهم، فلا تتردد فى اتخاذ هذه الخطوة.

 

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

 

تتعرض لمواقف سيئة اليوم مع أشخاص قريبين منك بسبب نقلك لمشاعر غير حقيقية تشعر بها، فيترتب عليها سوء فهم وتقدير من الأخرين مما يحدث مشكلات بينكم.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى