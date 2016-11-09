حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.. جدد من نفسك وطور من أدائك فى العمل

لمواليد برج العذراء نقدم توقعات علماء الفلك و الابراج لليوم الأربعاء 9/11/2016 هذا البرج من أكثر الأبراج ذكاءاً خاصة على مستوى العمل، لذلك يجب أن يجدد من نفسه إذا شعر أنه محبط والإجازة فى هذا الوقت هى الحل.

برج العذراء على الصعيد المهني:

لمواليد برج العذراء الصعيد المهنى يحتاج منك المزيد من الابتكار والتفكير خارج الصندوق وذلك حتى لا تتحول حياتك المهنية لروتين قاتل لا تستطيع الخروج منه لاحقا .

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية جيدة و خطاها ثابتة ، فقصة الحب التى تجمعك بالشريك تزيد من قدرتكما على تخطى المشاكل التى تتسرب للعلاقة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء الصعيد الصحى يتطلب ان تتخلى تماما عن التدخين و السهر لساعات طويلة ، فالنوم لساعات طويلة والاسترخاء يجعلك تستعيد نشاطك و صفاء ذهنك بسرعة .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء ان عليك ان تتخلى تماما عن انفعالاتك التى قد يفهمها الاخرين بشكل خاطئ ، التعامل بحكمه أفضل طريق لكل مشاكلك خلال هذه الفترة .