ترامب: مسؤولين بولاية يوتاه كشفوا عن وجود مشكلات بماكينات التصويت

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عبر حسابه على موقع “تويتر” إن مسؤولين رسميين في ولاية يوتاه قد كشفوا عن وجود أعطال في ماكينات التصويت في البلاد.

ويتنافس كلا من دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري وهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي للفوز بتأييد 270 مندوبًا في المجمع الانتخابي لضمان الفوز بلقب الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة خلفا للرئيس باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.