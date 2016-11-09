مخالفا القانون..نجل «ترامب»يلتقط صورة لبطاقة انتخابه قائلًا: انتخبت والدي.. صورة
التقط إريك ترامب، نجل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، صورة لبطاقة انتخابه من مقر اللجنة الانتخابية بما يخالف القانون، قائلًا :” انتخبت والدي”.
ويحظر القانون الأمريكي نشر صور تتعلق باتجاه التصويت.
ويتنافس كلًا من دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وهيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي، للفوز بتأييد 270 مندوبًا في المجمع الانتخابي لضمان الفوز بلقب الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة خلفا للرئيس باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.