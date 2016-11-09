بالصور : نتائج "الإنتخابات الأمريكية" الأولية حتى الآن 2016 ...

سمر العشري

مقالاً عن الأنتخابات الأولية ، حيث عرض مجلة ” SLATE ” الأمريكية المؤشرات الأولية لنتائج الأنتخابة الأمريكية فى عدة ولايات أمريكية ، وفى ولاية فوريدا ، حصلت المرشحة الديمقراطية ، هيلارى كيلنتون على 3 ملايين و784 الف صوت حتى الأن ، فيما حصل الجمهورى دونالد ترامب على 3 ملايين و513 الف صوتاً .

الإنتخابة الأمريكية :

وتقدمت هيلارى كيلنتون على 350.538 صوت ترامب 340.679 صوت ، وفى ولاية نيوهامبشير ، حصلت هيلارى كيلنتون على 145.597 صوت ، وترامب على 134.626 صوت .

وفى ولاية بنسيفليانيا ، حصلت كيلنتون على مليون و302 صوت ، فيما حصل ترامب على مليون و214 ألف ، وفى ولاية أوهايو حصلت كيلنتون على مليون و611 ألف صوت ، وترامب على مليون و556 ألف صوت .

الأنتخابة الأمريكية :

كما دعا المرشح الجمهورى لأنتخابات الرئاسية الأمريكية ،دونالد ترامب ،مؤيدية من جديد للمشاركة فى عملية التصويت وكتب فى حسابه على موقع التدوين العالمى” تويتر ” للتواصل الأجتماعى :

"نحتاج إلى صوتك ، أذهب إلى مراكز التصويت ، لنواصل هذا الحراك "

وأصدر المرشح الجمهورى دونالد ترامب ، أول تعليق له بعد بدء الأقتراع فى الأنتخابات الرئاسية الأمريكية ، موضحاً أن كثير من الأمال وألأحلام كانت يمكن تحقيقها فى الولايات المتحدة أذا كانت تملك قيادة أفضل من تلك التى أمتلكتها منذ أعوام .

كما قال دونالد ترامب فى تصريحات له لشبكة "فوكس نيوز الأخبارية " :

" المواطنون تضراروا ، قدامى المحاربين تضراروا ، وغيرهم " .

متابعاً " أنه أمر محزن جداً وخاصة فى بلادنا لديها أمكانيات هائلة يمكن أستغلالها " .

شبكةعيونالإخبارية

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