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"ارتفاع" أسعار "الأسمنت" اليوم فى مصر ...

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"ارتفاع" أسعار "الأسمنت" اليوم فى مصر ... "ارتفاع" أسعار "الأسمنت" اليوم فى مصر ...

ارتفع اليوم بشكل ملحوظ بمبلغ وقدرة 80 جنية فى طن الأسمنت عن الأيام السابقة، جاءت تلك الزيادة عقب عملية تحرير سعر الصرف “التعويم” حيث أدي تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع بداخل البنوك المصرية والأجنبية على نحو كبير حيث ارتفع سعر الدولار إلى مبلغ 17.25 مقابل الجنية المصري اليوم .

وأرجعت تلك الزيادة إلى تذبذب سعر الدولار داخل البنوك، عقب قرار البنك المركزي بتحديد سعر البيع والشراء للدولار لكل بنك حسب حالة العرض والطلب ما أدي إلى تضارب فى السعر بين جميع البنوك ، وواجهت شركات إنتاج الاسمنت اليوم توقف فى أفران الإنتاج لتعذر إستيراد الفحم المخصص للأفران لإستمرار عملية الإنتاج .

بيان الأسمنت اليوم بسوق البناء المصري :

– أسمنت الممتاز سعر الطن 860 جنية .

– أسمنت السقارة سعر الطن 840 جنية .

– أسمنت السويدى سعر الطن 850 جنية للأسمنت العادي والمقاوم 890 جنية .

– أسمنت أسيك المنيل سعر الطن 855 جنية للأسمنت العادي والمقاوم 905 جنية .

– أسمنت أسيوط سعر الطن 888 جنية .

– أسمنت العامرية سعر الطن 850 جنية .

– أسمنت الدلتا سعر الطن 810 جنية .

 

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رئيس قسم الأخبار

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