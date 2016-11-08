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«أيمن بهجت قمر» في ضيافة «نغم FM»

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«أيمن بهجت قمر» في ضيافة «نغم FM» «أيمن بهجت قمر» في ضيافة «نغم FM»

أيمن بهجت قمر

كتبت – إ نجي لطفي

تستضيف الإذاعية نيرة شريف مقدمة برنامج” واحدة وبس” على راديو نغم FM، السيناريست أيمن بهجت قمر.

تتحدث نيرة مع الشاعر الغنائي و السينارست أيمن بهجت قمر عن تجاربه مع نجوم و الوطن العربي، وعن أعماله كسينارست لأهم اعمال درامية، وكيف قابل ردود الافعال و الانتقادات على مسلسل ليالي الحلمية.

وعن تصريحاته الأخيرة بفرض رسوم على المصنفات الفنية، وحقيقة كتابته لمسلسل الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني القادم.

يذكر أن آخر أعمال الكاتب أيمن بهحت قمر،  فيلم “من 30 سنة” للنجم أحمد السقا، والذى عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته ميرفت أمين، شريف منير، نور اللبنانية، صلاح عبد الله، الفيلم من إخراج عمرو عرفة.

يذكر أن برنامج “واحدة و بس” من تقديم نيرة شريف و يذاع من الأحد للخميس الساعة الواحدة ظهراً .

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