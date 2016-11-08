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ضبط 2 فى قضايا المراقبة فى حملة أمنية مكبرة بالقاهرة

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ضبط 2 فى قضايا المراقبة فى حملة أمنية مكبرة بالقاهرة ضبط 2 فى قضايا المراقبة فى حملة أمنية مكبرة بالقاهرة

أرشيفية

كتب: أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة تمكن مباحث العاصمة من ضبط هاربيين من المراقبة على ذمة قضاياهم .

حيث تمكن النقيب احمد محمد الجمال الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب وبصحبته القوة المرافقة من ضبط علاء ز 35 عاما بائع ومقيم دائرة قسم شرطة المعادى والهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 3389 لسنة 2007 السيدة زينب ” سرقة بالإكراه ” لمدة 5 سنوات ، والمحرر بشأن واقعة هروبه المحضر رقم 83 لسنة 2016م السيدة زينب ” جنح تدابير أمنية ” .

حيث تمكن النقيب أحمد فوزي البقلاوي الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبته القوة المرافقة من ضبط محمد ع 31 عاما عاطل ومقيم دائرة القسم ، والهارب من المراقبة في القضية رقم 1265 لسنة 2011م جنايات الجديدة ” سرقة بالاكراة ” لمدة 5 سنوات والمحرر بشأن واقعة هروبه المحضر رقم 10 لسنة 2016م جنح تدابير الزيتون .

جارى عرضهما على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبلهما .

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