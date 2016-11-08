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بالصور : "اشتعال" المنافسة بين "البنوك" يصل بسعر "الدولار" لمستويات "جنونية" ...

  • مصر
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في تقديم أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه المصري بيع وشراء، ومع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 ننقل عبر نجوم مصرية الدولار الآن في البنوك خاصه مع اشتعال المنافسة بين البنوك لجذب المواطنين للتعاملات.

أسعار الدولار الآن في ختام تعاملات اليوم :

شهد المارد الأخضر ارتفاع بالأسعار في العديد من البنوك، حيث وصل لأعلي سعر بلغ مستوي قياسي جديد حيث بلغ الآن في بنك إيران للشراء 17.85 جنيه وبيع 17.75 جنيه مصري، فيما قدم بنك التعمير والاسكان اقل سعر للبيع  حيث بلغ سعر البيع 17 جنيه بينما بلغ سعر الشراء 16.25 فقط .

جدير بالذكر انه يشهد السوق المصري حالياً حالة من التسابق بين البنوك لجذب أكبر قدر ممكن من العملة الموجودة بالسوق السوداء خاصه بعد تحرير سعر الصرف ” تعويم الجنيه ” بشكل كامل الخميس الماضي، حيث انه تقرر إلغاء المزاد الدوري الذي كان يتم تنظيمه الثلاثاء من كل اسبوع إلا انه قام البنك المركزي بالتأكيد على تدخله بشكل استثنائي إذا تطلب الأمر ذلك .

أسعار الدولار بيع وشراء في جميع البنوك المصرية ، وسعر صرف العملة الخضراء اليوم في البنك الأهلي بالصور : 

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رئيس قسم الأخبار

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