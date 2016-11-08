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ضبط 2 مطلوب ضبطهم و إحضارهم فى قضايا أثناء حملة أمنية بالقاهرة

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ضبط 2 مطلوب ضبطهم و إحضارهم فى قضايا أثناء حملة أمنية بالقاهرة ضبط 2 مطلوب ضبطهم و إحضارهم فى قضايا أثناء حملة أمنية بالقاهرة

حملة أمنية

كبت: أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة عن تمكن مباحث العاصمة من ضبط متهمين مطلوبين فى قضايا .

حيث تمكن النقيب أحمد سمير سيد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج وبصحبته القوة المرافقة من ضبط أحمد ن 20 عاما عاطل ومقيم بدائرة القسم والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 7860 لسنة 2016م روض الفرج ” مشاجرة ” .

وحيث تمكن النقيب سامح محمد العربي الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة شبرا وبصحبته القوة المرافقة من ضبط نضال أ 43 عاما عاطل ومقيم دائرة القسم (مسجل خطر ) مخدرات تحت رقم 11845 فئة ” ب ” شبرا ، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 3414 لسنة 2016م شبرا ” بلطجة ” .

جارى عرضهما على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبلهما .

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