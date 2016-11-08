ترامب: سأشاهد نتائج الانتخابات من برجي بمانهاتن مع عائلتي وأصدقائي

قال مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دزنالد ترامب، منذ قليل، عبر صفحته على موقع “تويتر”، إنه سيشاهد نتائج الانتخابات من برجه في مدينة “مانهاتن” مع عائلته وأصدقائه، مضيفًا :” كم هذا مشوق”.

ويتنافس كلًا من دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، وهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي للفوز بتأييد 270 مندوبًا في المجمع الانتخابي لضمان الفوز بلقب الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة خلفا للرئيس باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.