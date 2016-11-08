سجناء قسم سفاجا يضرمون النار في السجن المركزي.. وإصابة 5

أشعل سجناء السجن المركزى بقسم شرطة سفاجا، مساء اليوم الثلاثاء، النيران داخل مقر السجن، ما تسبب فى إصابة 5 منهم باختناقات، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتم نقل المصابين للمستشفى.

وكان اللواء محمد توفيق الحمزاوى، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا بإشعال مساجين النيران فى البطاطين داخل السجن المركزى بقسم شرطة سفاجا فى محاولة منهم لإشعال الفوضى.

وأخلت الأجهزة الأمنية بسفاجا السجن، وتم السيطرة على الحريق بعد الاستعانة بالحماية المدنية، واحتواء الموقف ونقل المصابين للمستشفى المركزى بسفاجا.