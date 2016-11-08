السفير الأمريكي بالقاهرة: الاختلافات بين «كلينتون» و «ترامب» لن تؤثر على العلاقات مع مصر

قال سيفين بيكروثت، السفير الأمريكي بالقاهرة، إن الاختلافات الشخصية بين مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، وغريمها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، لن تؤثر على طبيعة العلاقات مع مصر.

وأضاف “بكيروثت” في أول ظهرو إعلام له ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أنه أيا كان الفائز في الانتخابات سيكون على وعي كامل بدور مصر المحوري في المنطقة وأهميتها.

وأشار السفير الأمريكي بالقاهرة، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تكن كل التقدير لمصر بغض النظر عن الفائز في الانتخابات جمهوريا كان أو ديمقراطيًا.