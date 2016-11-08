استطلاع: 75% من الناخبين الأمريكيين يريدون قائدا قويا يستعيد البلاد من الأغنياء

قال 72% من الناخبين في استطلاع للرأي نشرته رويترز إن الاقتصاد الأميركي ينحاز للأثرياء.

وأضاف الاستطلاع أن 75% من الناخبين الأمريكيين يريدون قائدا قويا يستعيد البلاد من الأغنياء وأصحاب النفوذ.

ويتنافس كلا من دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري وهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي للفوز بتأييد 270 مندوبًا في المجمع الانتخابي لضمان الفوز بلقب الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة خلفا للرئيس باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.

وتغلق أولى مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة ” الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة”