«محمد السطوحي»: الطعون الانتخابية لن تؤثر على موعد إعلان الرئيس الأمريكي‎

قال محمد السطوحي، المحلل السياسي، إن الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية تنتهي إلى نتائج متقلبة ومفاجئة.

وفتحت الولايات المتحدة الأمريكية صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء، لانتخاب الرئيس الجديد، بين المرشحين هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري.

وأضاف «السطوحي» في مداخلة هاتفية من الولايات المتحدة الأمريكية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن الطعون الانتخابية لن تؤثر على موعد إعلان نتيجة الانتخابات، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد ارتفاع نسابة المشاركة من قبل الأمريكيين الذين لهم حق الانتخاب.