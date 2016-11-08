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الحكم بسجن 20 مزارعًا 3 سنوات بعد مواجهات مع الشرطة وسط المغرب

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الحكم بسجن 20 مزارعًا 3 سنوات بعد مواجهات مع الشرطة وسط المغرب الحكم بسجن 20 مزارعًا 3 سنوات بعد مواجهات مع الشرطة وسط المغرب

الشرطة المغربية _ أرشيفية

حُكم، اليوم ىالثلاثاء، على نحو عشرين مزارعًا بالسجن بين ثلاث وأربع سنوات بعد مواجهات مع الشرطة فى اقليم سطات فى وسط المغرب، وفق مسؤول فى الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

وقال المسؤول فى الجمعية عمر أربيب لفرانس برس أن المواجهات دارت بين قوات الشرطة والمزارعين فى 26 أكتوبر واصيب فيها عدد من القرويين وأوقف عدد كبير منهم.

وأضاف أن القرويين كانوا يحتجون على اخراجهم من الاراضى التى يتولون زراعتها.

وحكمت محكمة بلدة ابن حمد بالقرب من سطات الاثنين على 7 مزارعين بالسجن اربع سنوات وعلى 11 آخرين بالسجن ثلاث سنوات، وفق المصدر نفسه.

وأفادت الصحف المحلية أن الفلاحين ثاروا غضبا بعد تقدم شركة تعاونية لاستعادة الارض التى يزرعونها منذ سنوات طويلة، ما استدعى تدخل قوات الشرطة.

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