ضبط 7 متهمين فى قضايا جنائية بحملة أمنية بالقاهرة

كتب: أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة عن تمكن مباحث العاصمة من ضبط متهمين فى أحكام و قضايا جنائية .

حيث تمكن النقيب شريف توكل السماحى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان وبصحبته القوة المرافقة من ضبط محمد ا 25 عاماعاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه في القضيتين ارقام :ـ

23923/5764 لسنة 2015م مدينة نصر أول ” مخدرات ” والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 8/9/2016م .

45821/4493 لسنة 2015م مدينة نصر أول ” مخدرات ” والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 5/9/2016م .

حيث تمكن النقيب أحمد فوزي القلاوي الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبته القوة المرافقة من ضبط محمد ج 32 عاما عامل ومقيم بدائرة القسم والمحكوم عليه في القضية رقم 6006/1622 لسنة 2014م الزيتون ” مخدرات ” والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 9/6/2016م .

وقد تمكن النقيب عمرو أحمد عبد العظيم الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط محمد ع 35 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل والمحكوم عليه في القضية رقم 7790/3136 لسنة 2014م العبور ” سرقة ” والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 4/4/2016م .

حيث تمكن النقيب سامح اشرف ضابط إدارة تامين الطرق والمنافذ ” نظام “والمعين بكمين بلبيس وبصحبته فرد بحث من قوة ذات الإدارة من ضبط شريف ف 35 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية ، والمحكوم عليه في القضية رقم 15266 لسنة 2007م المطرية ” مخدرات ” والمقضي فيها بالسجن المؤبد جلسة 14/12/2009م .

حيث تمكن النقيب معتز بالله احمد الصاوى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط محمد ع 28 عاما عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه في القضية رقم 16930/7230 لسنة 2013م المطرية ” مخدرات ” والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 13/10/2016م .

حيث تمكن النقيب احمد عبد الكريم ملش الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى وبصحبته القوة المرافقة من ضبط مطاوع ا 35 عاما عامل ومقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، والمحكوم عليه في القضية رقم 8750/2654 لسنة 2014م الموسكى ” سلاح نارى ” والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 19/7/2016م .

حيث تمكن الملازم أول هشام عبد الحارس محمد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الظاهر وبصحبته القوة المرافقة من ضبط اسلام ح 22 عاما سروجى ومقيم امبابة / جيزة والمحكوم عليه في القضية رقم 3411/1708 لسنة 2013م الظاهر ” سرقة ” والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 15/7/2014م .

جارى عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبلهم .