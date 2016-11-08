اتحاد شباب أسيوط يقدم التهنئة للأنبا لوكاس بمناسبة عيد تجليسه الثلاثين

أسيوط - ضحا صالح

قدم اتحاد شباب أسيوط التهنئة للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بمناسبة الاحتفال بعيد تجليسه الثلاثين .

كانت كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية بني مر التابعة لمركز ومدينة الفتح قد شهدت الاحتفال بعيد تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا "لوكاس" رقم 30 كأسقف لمدن أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وسط حشد كبير من المهنئين بحضور المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بأسيوط والدكتورأحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط والدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظ وعضو المجلس القومى للمرأة والشيخ على أبو الحسن أمين بيت العائلة بأسيوط وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا يؤانس أسقف كرسي أسيوط وساحل سليم والبدارى.

وضم وفد اتحاد شباب أسيوط أعضاء اللجنة المركزية محمود عبد اللاه ، عقيل إسماعيل ، أحمد ثابت ، محمد العادلى .