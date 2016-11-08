وزارة المالية : تعلن عن "صرف العلاوة" للموظفين ...

سمر العشري

تستمر الحكومة المصرية في إتخاذ قرارات عاجلة في محاولة لإنهاء الأزمات الإقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة ، منذ إرتفاع سعر الدولار منذ عدة شهور وبالرغم من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصرى بشكل رسمى إلا أن أزمة الدولار في إرتفاع مستمر ، واليوم تسلمت وزارة المالية الدفعة الأولى من قرض النقد الدولى .

وحيث أعلن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة عن مفأجاة كبري للمواظفين في الحكومة المصرية وهي صرف العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بأثر رجعي عن 5 أشهر ستصرف مع مرتبات نوفمبر الجاري ، وذلك وفقا للعلاوة المقررة بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads