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وزارة المالية : تعلن عن "صرف العلاوة" للموظفين ...

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وزارة المالية : تعلن عن "صرف العلاوة" للموظفين ... وزارة المالية : تعلن عن "صرف العلاوة" للموظفين ...

تستمر المصرية في إتخاذ قرارات عاجلة في محاولة لإنهاء الأزمات الإقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة ، منذ إرتفاع منذ عدة شهور وبالرغم من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصرى بشكل رسمى إلا أن أزمة الدولار في إرتفاع مستمر ، واليوم تسلمت وزارة المالية الدفعة الأولى من قرض النقد الدولى .

وحيث أعلن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة عن مفأجاة كبري للمواظفين في الحكومة المصرية وهي صرف العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بأثر رجعي عن 5 أشهر ستصرف مع مرتبات نوفمبر الجاري ، وذلك وفقا للعلاوة المقررة بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% .

 

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