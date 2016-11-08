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اضطراب بسعر الدولار بمعظم البنوك.. وارتفاعات جنونية لاول مرة منذ قرار التعويم ويسجل 18 جنيه

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اضطراب بسعر الدولار بمعظم البنوك.. وارتفاعات جنونية لاول مرة منذ قرار التعويم ويسجل 18 جنيه اضطراب بسعر الدولار بمعظم البنوك.. وارتفاعات جنونية لاول مرة منذ قرار التعويم ويسجل 18 جنيه

أرشيفية

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة من معظم البنوك، تم رصد ارتفاع الدولار بشكل جنونى لاول مرة  منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، فقد تم رصد الأرتفاعات المتتالية للدولار بالبنوك خلال تعاملات اليوم بمعظم البنوك، وقد اقترب سعر البيع في أغلب البنوك من 18 جنيه.

وسجل سعر البيع ببنك أبو ظبي الإسلامي 17.75 جنيه، والشراء 17.25 جنيه، اما البنك الأهلي المصري فبلغ السعر 17.85 جنيه للبيع، و17.75 جنيه للشراء، وبنك القاهرة 17.85 جنيه للبيع، و17.8 جنيه للشراء.

و قفز بالبنك العربي الافريقي الدولي، ليسجل 17.9 جنيه للبيع، و17.75 جنيه للشراء،وبالبنك التجاري الدولي سجل 17.95 جنيه للبيع، و17.8 جنيه للشراء، وفي بنك 17.86 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الشراء إلى 17.76 جنيه.

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