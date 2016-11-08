دوري السلة الأميركي.. كوري ينتفض برقم قياسي

انتفض ستيفن كوري، أفضل لاعب في الموسمين الماضيين، وسجل رقما قياسيا في الرميات الثلاثية في مباراة واحدة، ليقود فريقه غولدن ستيت وريورز، وصيف الموسم الماضي، إلى الفوز على نيو أورليانز 116-106، الاثنين، في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

ونجح كوري بتسجيل 13 رمية ثلاثية (كان يتقاسم الرقم القياسي السابق مع كوبي براينت ودونيل مارشال بـ12 رمية)، بعد أن فشل قبل ذلك بثلاثة أيام بتسجيل أي ثلاثية للمرة الأولى منذ عامين، منهيا 157 مباراة على التوالي سجل فيها ثلاثية واحدة على الأقل.

وخسر غولدن ستيت أمام لوس أنجلوس ليكرز 97-117، الجمعة الماضي، وكانت الخسارة الثانية له هذا الموسم بعد أن سقط في مباراته الأولى للموسم أمام سان أنطونيو سبيرز 100-129.

وهو الفوز الخامس لغولدن ستيت في 7 مباريات حتى الآن، في حين أن نيو أورليانز لقي خسارته السابعة على التوالي.

وقال كوري: “إنه رقم قياسي رائع، أن تحمل الرقم القياسي للرميات الثلاثية أمر مميز، لكن على الأرجح لن يستمر طويلا لأن لاعبي البطولة يسددون بطريقة مذهلة”.

وعما حصل معه في المباراة السابقة أمام ليكرز وفشله في ترجمة أي من المحاولات العشر من خارج القوس، قال “لم أكن حتى أفكر بعدم تحقيقي أي رمية من 10 محاولات أثناء المباراة، فكرت بذلك قليلا في التدريبات في اليومين الماضيين فقط، كان من الجيد أن أواصل التصويب ولحسن الحظ نجحت بذلك”.

ولم يكتف كوري بتسجيل 13 رمية ثلاثية فقط، إذ أن رصيده في المباراة وصل إلى 46 نقطة مع 5 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وفي باقي المباريات، فاز لوس أنجلوس كليبرز على ديترويت بيستونز 114-106، وشيكاغو بولز على أورلاندو ماجيك 112-80، ويوتا غاز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 109-84، وهيوستن روكتس على واشنطن ويزاردز 114-106، وتشارلوت هورنتس على إنديانا بيسرز 122-100.