“أسباب أمنية” تنقل مباراة لإسرائيل بتصفيات المونديال

نقلت مباراة ألبانيا وإسرائيل المقررة، السبت، في شكودرا شمالي ألبانيا ضمن تصفيات مونديال 2018 لكرة القدم، “لأسباب أمنية”، بحسب ما أعلن الاتحاد الألباني، بعد نشر معلومات، الثلاثاء، عن هجمات مخطط لها خلال اللقاء.

وشرح الاتحاد الألباني في بيان أن المباراة ستقام أخيرا في الباسان (وسط البلاد)، متحدثا عن “أسباب أمنية”.

ووفقا ليومية “بانوراما”، أوقفت قوة مكافحة الإرهاب الألبانية، الأحد، 4 أشخاص، كانوا يرغبون شراء متفجرات لشن هجمات قبل وخلال المباراة.

ورفضت النيابة العامة التعليق على هذه المعلومات، وأوضحت أن الأشخاص الأربعة كانوا يحضرون بانتظام إلى مسجد للمتشددين في ضاحية تيرانا أقفل قبل سنة.

وحضر الأشخاص الأربعة جلسة استماع في دعوى قضائية ضد 9 أئمة متشددين ملاحقين بتهمة التحريض على الإرهاب.

من جهته، أكد متحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم نقل المباراة، قائلا: “اتصل بنا الألبان والاتحاد الدولي لكرة القدم، لتحذيرنا من معلومات متوافرة لديهم حول إمكانية هجوم إرهابي”.