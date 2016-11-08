القبض على قاتل ابن عم النائب إبراهيم حمودة في الحوامدية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على قاتل محامي المحمودية، ابن عم البرلماني إبراهيم حمودة.

وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة إخطارًا بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية ومقتل شاب بالحوامدية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات التي أجريت برئاسة اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مسلحين أمطروا محاميًا بوابل من الرصاص أثناء خروجه من مسجد بالحوامدية.

وأضافت التحريات أن المتهمين ارتكبوا الجريمة أخذًا بالثأر، وأن المجني عليه ابن عم البرلماني إبراهيم حمودة وتحركت قوة أمنية برئاسة المقدم مجدي موسى رئيس مباحث الحوامدية لمطاردة المتهمين، وتمكنت من ضبط أحد المتهمين، وجار تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.