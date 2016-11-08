وزيرة خارجية الأرجنتين: فوز ترامب سيؤثر على العلاقات مع واشنطن

قالت وزيرة الخارجية في الأرجنتين سوزانا مالكورا، إن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بانتخابات الرئاسة الأمريكية سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الثنائية بين البلدين التي كانت سيئة منذ فترة وبدأت في التعافي مؤخرا”.

وأضافت الوزيرة – في تصريح نقلته قناة “إيه بي سي” الإخبارية اليوم الثلاثاء – أن حكومة الرئيس موريكو ماكري فتحت مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات عانت فيها خلال فترة حكم الرئيسة كريستينا فيرنانديز، مشيرة إلى أن هذه العلاقات ستسوء وتعاني من “توقف خطير” حال فوز ترامب و”بناء على النتائج فإنه سيكون هناك تغييرات كبيرة”.

وقالت مالكورا، إن نظاما “أكثر انغلاقا وانعزالية ورهبة من الأجانب” الذي يتبعه المرشح الجمهوري سيكون له تأثير كبير على العالم والعلاقات بين بلاده مع أمريكا اللاتينية.

أ ش أ