محمد عبد العزيز: الإعلان عن أول قائمة من الشباب المحبوسين قريبا

كتب أحمد عرفة

أكد محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعضو لجنة الخمسة لإعداد قائمة بأسماء الشباب المحبوسين، أن اللجنة بدأت بالفعل فى حصر الأسماء التى وصلت للجنة من قبل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالإضافة للمجلس لقومى لحقوق الإنسان.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع" أن هناك تواصل دائم بين اللجنة ومؤسسة الرئاسة خلال الأيام الماضية، موضحا أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء الشكاوى التى تم إرسالها على موقع مؤتمر الشباب الوطنى وفحصها.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن اللجنة ستعلن عن أول قائمة بأسماء الشباب المحبوسين للإفراج عنهم خلال وقت قريب، موضحا أن الأسماء التى ستتوصل لها اللجنة سيتم إرسالها مباشرة إلى مؤسسة الرئاسة.

وعن كيفية فحص الحالات المتعلقة بالمحبوسين، أوضح محمد عبد العزيز، أن كل أسم يأتى إلى اللجنة يتم طلب أوراق القضية المتهم فيها ويتم بحثها وفحص تلك الأوراق للتعرف على حيثيات الاتهامات الموجهة له، وهل تنطبق عليه المعايير من عدمه؟.

ورفض محمد عبد العزيز، الإعلان عن عدد الأسماء التى وصلت إلى اللجنة من قبل الأحزاب والبرلمان وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا: "إن هذا الأمر ليس محل إعلان لوسائل الإعلام".