افتتاح وزير الثقافة مسرح عبدالمنعم مدبولى بوسط البلد

المراسل: عمر جمال

افتتح وزير الثقافة حلمى النمنم، مساء اليوم الثلاثاء، مسرح عبد المنعم مدبولى بمنطقة العتبه بوسط البلد، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى وإسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، وحسن يوسف رئيس مسرح عبد المنعم مدبولى “المسرح القومى للأطفال”.

وبدأ الحفل بكلمة القاها الفنان أحمد ماهر مشيدا بإعادة تجديد وافتتاح مسرح عبد المنعم مدبولي، مضيفا أن المسارح هي الحل الوحيد لمحاربة التطرف والإرهاب وقوى الظلام.

وشارك عدد من أطفال مسرح عبد المنعم مدبولى “المسرح القومى للأطفال” فى تقديم عدة عروض استعراضية غنائية مبهجة، لاقت إعجاب جميع الحضور، وتصفيقهم بحرارة.

كما شهد الحفل تكريم بطلى عرض مسرحية “شمس وقمر”، المطرب سامح يسرى، والممثلة إيناس نور، فضلا عن تكريم مخرج العرض الراحل محمود الألفى وتسلمته ابنته الفنانة رحاب الألفى، وعن مسرحية “قصاقيص” تم تكريم الفنان سيد جبر، فضلا عن تكريم عدد كبير من رجال مسرح عبد المنعم مدبولى، منهم محمود عبد الغفار ومحمود حسن وناصر عبد الحافظ، وسيد عبد الرحمن وتسلمتها زوجته، فضلا عن الدكتور محمد عبد المعطى كما تم تكريم عدد كبير من أبطال العروض المسرحية التابعة للمسرح القومى للأطفال، خاصة من الفائزين بجوائز من مهرجانات مسرحية بالخارج مثل المغرب والأردن.