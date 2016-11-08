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قارئ يشارك "اليوم السابع" لحظة انتخابه لـ "هيلارى" من أمريكا

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قارئ يشارك "اليوم السابع" لحظة انتخابه لـ "هيلارى" من أمريكا قارئ يشارك "اليوم السابع" لحظة انتخابه لـ "هيلارى" من أمريكا

>كتب آسر أحمد

شارك القارئ "سعد العيسوى" بصورة من داخل لجنة الانتخابات الأمريكية أثناء إدلائه بصوته فى ولاية فرجينيا الأمريكية.

وأوضح القارئ فى رسالته لـ "اليوم السابع" من قلب الحدث الأضخم فى العالم، أنه اختار المرشحة "هيلارى كينتون" فى السباق الرئاسى.

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