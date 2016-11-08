"FBI" يحظر اقتراب الدبلوماسيين الروس من مراكز اقتراع الانتخابات

كتب – محمود محيى

ذكرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالى الـ FBI طلب من دبلوماسيين روس الابتعاد عن مراكز الاقتراع التى تشهد تصويتا بالانتخابات الأمريكية 2016.

ونقلت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية، تدوينة لزاخاروفا نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، وقالت: "لا أعلم ماذا يجرى مع واشنطن، يد روسيا فى كل الأماكن، الكرملين، وتسريب الهاكرز لمعلومات سرية وحظر الدبلوماسيين الروس من الاقتراب لمراكز الاقتراع".

ولفتت زاخاروفا فى تدوينتها إلى أن هذه لا تعتبر حوادث منفصلة، متسائلة: "لماذا يراقب ويتحكم الـFBI بعملية الاقتراع؟.

ويتنافس المرشحان الديمقراطية هيلارى كلينتون، والجمهورى دونالد ترامب على حسم الانتخابات الأمريكية من الجولة الأولى، بعد صراع انتخابى هو الأشرس فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما طالت الأولى أزمة تسريبات البريد الإلكترونى، فيما تلقى الثانى سلسلة من الأزمات منذ ظهور التسريبات الجنسية الخاصة به.