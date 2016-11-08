عبد الرحيم على: "مرسى" زرع 3000 إرهابى بسيناء ومولهم بسلاح حماس

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، إن الرئيس الأسبق مرسى زرع ثلاث معسكرات فى سيناء، وكل معسكر منهم يتكون من 1000 إرهابى، لافتا إلى أنه مولهم بالسلاح عن طريق حماس، وأعطى سلطتهم الكاملة مع حماس والتمويل الكامل لحركة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه المعسكرات طالت 27 جنديا مصريا، وكانت المعلومات الكاملة وضعها رئيس المخابرات العامة على مكتبه ولهذا تم إقالته.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار One"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أنه بعد رحيل الرئيس المعزول اكتشفنا تخابره مع قطر، والمستندات كانوا يأخذوها من مخازن سرية برئاسة الجمهورية ويرسلوها لقطر، واعترف أحد المتهمين فى قضية التخابر مع قطر عن حمد بن جاسم، لافتاً إلى أن محمد عادل عضو حركة 6 إبريل اقتحم أمن الدولة وسرق مستندات ليبيعها لصوفيا عملية الموساد، وعرض فيديو بذلك، مؤكداً أن عادل يتم محاكمته فى القضية 250 تخابر.

وأوضح عبد الرحيم على، أنه يتم التخطيط لاقتحام أمن الدولة والدخول فى حرب أهلية، متسائلاً:" هل نحن المصريين مستعدين لذلك عشان شوية خونة، وقالوا هناك تعذيب بأمن الدولة؟، هل هناك قضية تعذيب واحدة فى عهد الإخوان؟ مفيش".

واستطرد على: "إحنا نقول للخونة طظ فى حضراتكم، وبلدنا هنبنيها ونعمرها، عارفين إن إحنا ظروفنا سيئة لكن أبداً لن نجعلها سوريا ولا العراق ولا أى بلد تانى"، لافتاً إلى أنه قدم تعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية، بأنه عند نقض حكم ما تقوم محكمة النقض بالنظر فيه.