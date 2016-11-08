أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبد الرحيم على: "مرسى" زرع 3000 إرهابى بسيناء ومولهم بسلاح حماس

Google+ Print
عبد الرحيم على: "مرسى" زرع 3000 إرهابى بسيناء ومولهم بسلاح حماس عبد الرحيم على: "مرسى" زرع 3000 إرهابى بسيناء ومولهم بسلاح حماس

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، إن الرئيس الأسبق مرسى زرع ثلاث معسكرات فى سيناء، وكل معسكر منهم يتكون من 1000 إرهابى، لافتا إلى أنه مولهم بالسلاح عن طريق حماس، وأعطى سلطتهم الكاملة مع حماس والتمويل الكامل لحركة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه المعسكرات طالت 27 جنديا مصريا، وكانت المعلومات الكاملة وضعها رئيس المخابرات العامة على مكتبه ولهذا تم إقالته.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار One"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أنه بعد رحيل الرئيس المعزول اكتشفنا تخابره مع قطر، والمستندات كانوا يأخذوها من مخازن سرية برئاسة الجمهورية ويرسلوها لقطر، واعترف أحد المتهمين فى قضية التخابر مع قطر عن حمد بن جاسم، لافتاً إلى أن محمد عادل عضو حركة 6 إبريل اقتحم أمن الدولة وسرق مستندات ليبيعها لصوفيا عملية الموساد، وعرض بذلك، مؤكداً أن عادل يتم محاكمته فى القضية 250 تخابر.

 

وأوضح عبد الرحيم على، أنه يتم التخطيط لاقتحام أمن الدولة والدخول فى حرب أهلية، متسائلاً:" هل نحن المصريين مستعدين لذلك عشان شوية خونة، وقالوا هناك تعذيب بأمن الدولة؟، هل هناك قضية تعذيب واحدة فى عهد الإخوان؟ مفيش".

 

واستطرد على: "إحنا نقول للخونة طظ فى حضراتكم، وبلدنا هنبنيها ونعمرها، عارفين إن إحنا ظروفنا سيئة لكن أبداً لن نجعلها سوريا ولا العراق ولا أى بلد تانى"، لافتاً إلى أنه قدم تعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية، بأنه عند نقض حكم ما تقوم محكمة النقض بالنظر فيه.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر