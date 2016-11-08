موجز أخبار مصر للساعة 10 من "اليوم السابع".. استلام 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الثلاثاء

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها تصريحات وزير المالية، بأن مصر ستحصل على 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الثلاثاء المقبل، و 1.5 مليار خلال 8 أشهر، وإلى موجز لأهم أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً:

قال عمرو الجارحى وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصر ستحصل على 2.5 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر يوم الثلاثاء القادم، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الثانى

أكد مصدر مسئول -رفض ذكر اسمه- أن هناك نية لعودة السياحة الإيرانية إلى المقصد السياحى المصرى، اعتبارًا من أعياد رأس السنة المقبلة، وفقًا للضوابط والاشتراطات الأمنية التى سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة.

كشف الدكتور عمرو الشوبكى مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن محاميه تلقى اتصالات من بعض أعضاء أمانة البرلمان أكدت تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن تصعيده للبرلمان قبل نهاية شهر نوفمبر الجارى.

التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، فى إطار زيارته لمصر، لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، جاء ذلك بحضور وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والسفير المصرى لدى فرنسا .

تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إلقاء القبض على مواطنين مصريين اثنين في إثيوبيا، صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزارة الخارجية علمت من خلال السفارة المصرية في أديس أبابا بإلقاء القبض على كل من المواطنين هاني العقاد وطه منصور منذ بضعة أيام دون توضيح أسباب القبض عليهما أو التهمة الموجهة لهما.

قال المفكر الإسلامى والمنشق عن جماعة الإخوان ثروت الخرباوى، إنه عندما التقى الإخوانية زينب الغزالى قبل خروجه من الإخوان وسألها عن محاولتى اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فقالت له: "خططنا 19 محاولة لاغتيال هذا الشيطان

كشفت مؤشرات التصويت الأولية تفوق المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون على منافسها الجمهورى دونالد ترامب، فى 4 ولايات حاسمة، هى فلوريدا ونيفادا واوهايو وكولورادو.

أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن هناك قطعيات لا خلاف عليها منها الحجاب، وعندما جاء قاسم أمين أراد أن يحرر المرأة من النقاب وليس الحجاب ونحن معه فى هذا لأنه كان يقصد بكلمة الحجاب النقاب الذى كان منتشرًا، لأن النقاب عادة وليس عبادة.

فى الوقت الذى يدلى فيه الأمريكيون بأصواتهم، منذ صباح اليوم الثلاثاء، لاختيار الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية، وفيما تقترب ساعة الحسم وفرز أصوات الناخبين لإعلان فوز أيا من المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون أو المرشح الجمهورى دونالد ترامب.

قال سريوف ونجلة آنا وتشيكو، سائحون روسيون، إنهم زاروا مدينة دهب منذ فترة قبل الحظر، حيث يستمتعون بالغطس ورأوا أن المدينة تتميز برياضة الوند سيرف بسبب سرعة الرياح، وعلموا بوجود شركات متخصصة فى هذه الرياضة.

رغم توقف الجلسات العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع، وفشل مساعى النواب لتنظيم جلسة عامة طارئة لمنقاشة القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، تواصل 4 لجان نوعية بالمجلس اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة العديد من القضايا المهمة.