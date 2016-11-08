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واشنطن تايمز: شكاوى من ترويع الناخبين وتحرش وتعطل ماكينات التصويت بولايات

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واشنطن تايمز: شكاوى من ترويع الناخبين وتحرش وتعطل ماكينات التصويت بولايات واشنطن تايمز: شكاوى من ترويع الناخبين وتحرش وتعطل ماكينات التصويت بولايات

>كتبت – سمر سمير

كشفت صحيفة واشنطن تايمز، فى تقرير لها منذ قليل، وجود شكاوى من الناخبين الأمريكيين تتعلق بوجود حالات تحرش، فضلاً عن تعطل بعض ماكينات التصويت.

 

وبعد أقل من ساعة من اتهام المرشح الجمهورى دونالد بوجود تزوير، وادعائه قلب بعض الماكينات أصوات الجمهوريين للديمقراطيين، قالت الصحيفة الأمريكية فى تقريرها إن أكثر الشكاوى التى أعرب عنها الناخبين هى الشعور بالخوف وتعطل الماكينات، مشيرة إلى أنه يتم مطالبتهم بالكشف عن هوياتهم من قبل المشرفين فى مراكز الاقتراع، برغم عدم اشتراط القانون ذلك.

 

ونقلت الصحيفة عن كرستين كلارك رئيسة لجنة المحامين للحقوق المدنية، قولها إن معظم الشكاوى تتعلق بترويع الناخبين ووجود حالات من التحرش.

 

فيما قال موقع "ذا هيل" الأمريكى، إن العديد من الناخبين قد اشتكوا من وجود أعطال ببعض ماكينات التصويت فى كل من أوهايو ونيويورك وتكساس وإلينوى، نورث كالورينا، وكنتاكي.

 

ونقل الموقع عن عض الخبراء قولهم، إن تعطل الماكينات لا يجب أن تؤثر على عملية الانتخابية، ففى حالة تعطل أى ميكنة داخل أى مركز أقتراع، يتم توزيع بطاقات انتخاب يدويا ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

 

كما نقل الموقع فى المقابل تغريدة لأحد الناخبين على موقع تويتر: "لا يستطيع أحد أن يصوت فى بعض المكينات، لذا يوجد المئات من الناخبين الغاضبين". 


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