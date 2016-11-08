لجنة إعداد قائمة الشباب المحبوسين: تلقينا أسماء من البرلمان وحقوق الإنسان

كتب أحمد عرفة

انتهى منذ قليل اجتماع لجنة الخمسة لإعداد قائمة بأسماء الشباب المحبوسين للإفراج عنهم.

وقال طارق الخولى، عضو لجنة الخمسة لـ"اليوم السابع" إن الاجتماع بحث الأسماء التى تم إرسالها من عدة جهات إلى اللجنة، منها البرلمان والنقابات وبعض الأحزاب.

وأكد الخولى أن اللجنة تلقت خلال الفترة الماضية أسماء بعض الشباب المحبوسين من قبل من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بجانب تلقى أسماء أيضا بشكل مباشر من خلال البريد أو موقع مؤتمر الشباب.

وأشار الخولى إلى أن اللجنة ستتلقى أسماء من الأحزاب السياسية بجانب النقابات وعلى رأسها الصحفيين والمحامين، تمهيدا لبدء حصر تلك الأسماء وفرزها وبحث مطابقتها للمعايير.