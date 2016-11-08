شراء جهاز ليزر بـ370 ألف جنية إسترليني لعلوم جامعة بني سويف‎

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة برئاستة في جلسته المنعقدة برقم (139) على شراء جهاز ليزر لكلية العلوم بتكلفة (370000) جنية استرلينى.

وأوضح رئيس الجامعة أن جهاز الليزر INSPIRE HF100هو عبارة عن جهاز ليزر فيمتو ثانية عال الطاقة ومتعدد الأطوال الموجية حيث يغطي الأطوال الموجية في منطقة الفوق بنفسجية (UV) حتى منطقة تحت الحمراء (Mid-Infrared) (340nm-2500nm) وهو من أجهزة الليزر الحديثة مثل الأجهزة الموجودة بمعاهد الليزر العالمية، مشيرًا أن الجامعة تسعي دائمًا إلي تحقيق أقصي معدل لها في خدمة المجتمع والتي تعد أحد أهم المحاور الهامة التي تستطيع من خلاله الجامعة خدمة المجتمع داخل وخارج أسوار الجامعة وإيمانا بأن دور الجامعة لا يقتصر فقط على الناحية العلمية والتعليمية بل أنه يمتد لتقديم الخدمات المتنوعة للمجتمع المحيط بها.

وأضاف الدكتور طارق على محمد عميد معهد الليزر أنه سيتم شراء الجهاز من الشركة الألمانية المتخصصة في أجهزة الليزر (spectra) حيث يستخدم فى إجراء البحوث المتقدمة في مجالات عديدة منها الطبية والبيولوجية والبيئية والهندسية.