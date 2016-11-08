روسيا: المجالس المحلية بحلب تؤجج الصراع

اتهمت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية أن ما يسمى بالمجالس المحلية في أحياء حلب الشرقية تؤجج العنف في المدينة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن زاخاروفا قولها: إن موقف تلك المجالس الرامي إلى وضع العوائق في سبيل تسوية الوضع قد أدى في أغسطس الماضي إلى إفشال عملية أممية لإيصال المساعدات إلى حلب الشرقية عبر طريق الكاستيلو.

وحملت تلك المجالس مسؤولية إحباط عملية إجلاء المرضى والمصابين من الأحياء الشرقية مؤخرا، متهمة اياها بأنها مجالس لتلبية طلبات مموليهم وهو أمر يؤدي لاستمرار سفك الدماء ومعاناة المدنيين.

وكان المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، روبرت مارديني قد أعلن عن فشل خطة إجلاء الجرحى وأفراد عائلاتهم من شرق حلب، موضحا أن فصائل المعارضة داخل حلب لم تقدم الضمانات الضرورية لتنفيذ عملية الإجلاء.

أ ش أ