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القنصلية الأمريكية بالإسكندرية تبث حوارا حيا عبر الانترنت حول الانتخابات الأمريكية

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القنصلية الأمريكية بالإسكندرية تبث حوارا حيا عبر الانترنت حول الانتخابات الأمريكية القنصلية الأمريكية بالإسكندرية تبث حوارا حيا عبر الانترنت حول الانتخابات الأمريكية

>كتب هيثم سلامة

أكدت القنصلية العامة الأمريكية بالإسكندرية عن استضافتها وزارة خارجيتها الخبير المختص فى شؤون الانتخابات الصحفى المصرى الأصل توماس جيرجيسيان فى محادثة حية عبر الإنترنت باللغة العربية الساعة الثانية عشر ليلاً بتوقيت القاهرة. 

وكتبت القنصلية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "سوف يشارك توماس جيرجيسيان بخبرته الطويلة ورؤيته حول العملية الانتخابية والإجابة على الأسئلة التى يتلقاها من مجموعة من المشاهدين فى الإسكندرية بالإضافة إلى أسئلة العديد من المتابعين عبر الإنترنت أيضاً".

وأكدت الصفحة أن الحوار الإلكترونى سوف يجرى باللغة العربية على الهواء مباشرة عند الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وذلك عبر موقع شير أمريكا.

 


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