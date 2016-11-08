البيت الفنى ينهى استعداده لافتتاح مسرح “البالون”‎

بيت الفنون الشعبية يضع الخطوط العريضة لإحتفال افتتاح مسرح البالون عقد الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية،ظهر اليوم، اجتماعا مع مديرى الفرق الفنية بالبيت لوضع الخطوط العريضة لبرنامج إفتتاح مسرح البالون وكيفية الإستعداد لهذا الحدث المقرر افتتاحه خلال الفترةالقادمة، وذلك بمكتبه بمقر البيت بشارع عبد الخالق ثروت.

بحضور د. عادل عبده، الكاتب المسرحى حمدى نوار، الفنانة منى مصطفى مديرعام فرقة رضا، الفنان جلال عثمان مدير عام السيرك القومى، الفنان صلاح لبيب مدير عام الفرقة الغنائية الإستعراضية، الفنان أحمد الشافعى مدير عام الفرقة القومية للفنون الشعبية، المايسترو محمد ابو اليزيد، الفنان أشرف عزب مدير عام البحوث والتراث، منى عبد الفتاح مدير عام مكتب رئيس البيت، رحاب عبد الخالق مديرعام العلاقات العامة والإعلام، الفنان ناصر عبد الحفيظ.

وأكد رئيس البيت خلال الإجتماع أنه من الضرورى أن تشارك كافة الفرق الفنية بالبيت فى إحتفال افتتاح مسرح البالون بعد تطويره من خلال برنامج كبيريستمر لمدة شهر كامل وبرؤية إخراجية للدكتور عادل عبده، فى شكل درامى من تأليف الكاتب حمدى نوار.

من جانبه قال عادل عبده ان البرنامج سيتضمن تقنيات جديدة وأنواع مختلفة من الفنون الحركية وسيشارك عدد كبير من الموسيقيين بالفرق الفنية حتى يكون لدينا اوركسترا ضخم يليق بأهمية الحدث، مشيرا إلى أن فقرات السيرك التى ستشارك فىالإحتفال ستوظف بشكل يخدم دراما البرنامج وأن العمل سيكون بمثابة توثيق لتاريخ الفنون الشعبية بالبيت .