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إعتقال 20 من القوميين المتشددين فى البرتغال

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إعتقال 20 من القوميين المتشددين فى البرتغال إعتقال 20 من القوميين المتشددين فى البرتغال

الشرطة البرتغالية – أرشيفية

ألقت وحدة مكافحة الإرهاب الوطنية فى البرتغال، اليوم الثلاثاء، القبض على 20 من القوميين المتشددين فى عملية شملت إجراءات تفتيش بأنحاء متفرقة من البلاد فى إطار تحقيق عن محاولة قتل وجرائم كراهية.

وبحسب “رويترز”، قال مكتب الادعاء فى لشبونة فى بيان أن المعتقلين ينتمون إلى جماعة هامرسكن نيشن للنازيين الجدد التى يقع مقرها فى مدينة دالاس الأمريكية.

وقال الادعاء أن الجرائم التى يجرى التحقيق فيها وقعت بين عامى 2013 و2015 وشملت محاولة قتل واحدة على الأقل وتمييزا دينيا وجنسيا.

والهجمات على المهاجرين واللاجئين نادرة فى البرتغال التي تعد أفقر بلدان غرب أوروبا التى تجتذب عددًا أقل من الوافدين مقارنة بالبلدان الغنية مثل إسبانيا وفرنسا لكن لها أقليات كبيرة العدد فى مستعمراتها السابقة فى أفريقيا وفى البرازيل والهند.

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