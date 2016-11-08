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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة العراقية بغداد

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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة العراقية بغداد قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة العراقية بغداد

أرشيفية

انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم الثلاثاء جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد, ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحي.

واوضح الناطق باسم قيادة “عمليات بغداد” العميد سعد معن, في تصريح, إن اعتداء إرهابيا بواسطة سيارة مفخخة كانت متوقفة وقع في أحد شوارع حي الأمين الثانية في بغداد, أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر, يقف وراء تنفيذها تنظيم داعش الإرهابي لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

أ ش أ

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