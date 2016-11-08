مقابل مليار استرلينى.. رونالدو يوقع عقدًا تاريخيًا مع «نايك» مدى الحياة

وقع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عقدًا تاريخيًا مع شركة “نايك” العالمية للملابس الرياضية، تصل قيمته لنحو مليار جنيه إسترلينى.

ذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن رونالدو وقع على عقد مع شركة “نايك” مدى الحياة، مضيفة أنه على الرغم من رفض الشركة العالمية التأكيد على قيمة الصفقة إلا أن بعض التقارير تؤكد أن النجم البرتغالى سوف يحصل بموجبها على ما يقرب مليار جنيه استرلينى فى عقد مماثل لنجم كرة السلة الأمريكى ليبرون جيمس.

وقال المتحدث الرسمى لشركة “نايك” فى تصريحات للصحيفة الإنجليزية: “إن الشراكة الناجحة بين نايك وكريستيانو رونالدو سوف تستمر فى المستقبل مع العقد الجديد طويل الأمد”، مضيفا “رونالدو يعيش عاما لا يصدق سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، حيث أصبح رمزا للعبة والرياضى الأكثر شعبية فى العالم”.

ويأتى عقد كريستيانو رونالدو التاريخى مع شركة “نايك”، بعد يوم واحد من تجديد تعاقده مع نادى ريال مدريد الإسبانى حتى يونيو من عام 2021، وحصد بعدها مباشرة جائزة دى ستيفانو كأفضل لاعب فى الدوري الإسبانى الموسم الماضى.