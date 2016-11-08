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القضاء الإدارى يقضي بعدم الأختصاص بنظر حظر النشر في قضية «التمويل الأجنبى»

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القضاء الإدارى يقضي بعدم الأختصاص بنظر حظر النشر في قضية «التمويل الأجنبى» القضاء الإدارى يقضي بعدم الأختصاص بنظر حظر النشر في قضية «التمويل الأجنبى»

أرشيفية

 أكدت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم فى حكمها بعدم اختصاصها بالفصل في الدعوى المقامة لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى.

قالت الدعوى، إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى من جديد ، وفى ذلك الوقت قرر قاضى التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدنى والواردة أسماؤهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة على التساؤلات حول الاتهامات الموجهة لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.

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