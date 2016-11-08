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الهند تلغي أوراقا نقدية في حملة على “الأموال السوداء”

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الهند تلغي أوراقا نقدية في حملة على “الأموال السوداء” الهند تلغي أوراقا نقدية في حملة على “الأموال السوداء”

في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء تداول العملات الورقية النقدية بقيمة 500 و1000 روبية بحلول منتصف ليل الثلاثاء.

وجاءت هذه الخطوة لتضييق الخناق على الفساد المتفشي وانتشار العملة المزيفة في البلاد، حسب رويترز.

وتعد محاربة العمليات التمويلية للميليشيات التي تحارب القوات الهندية سببا رئيسا لهذه الخطوة، خصوصا مع التقارير عن اعتماد تلك الميليشيات على أوراق نقدية مزيفة من فئة 500 روبية.

وفي اجتماع مع وزراء الهندية قال مودي “الأموال السوداء والفساد من أكبر التحديات في مواجهة الفقر المتفشّي”.

يذكر أن 40 في المئة من الاقتصاد الهندي يعتمد على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعتمد على التبادلات المالية النقدية.

ورأى بعض الاقتصاديين أن خطوة كهذه قد تحمل آثارا سلبية كبيرة على تلك الشركات والنمو الاقتصادي في البلاد.

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