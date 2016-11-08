بالفيديو.. «نقيب الصيادلة»: أطالب بإعادة تسعير الدواء مرة أخرى

قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، قدمنا اقتراحات كثيرة للحكومة و وزارة الصحة لحل أزمة نقص الدوء فبجرة قلم من وزير الصحة أو بقرار من مجلس البرلمان نستطيع أن ننهي أزمة الدواء فى مصر، وهو أن يصرح للصيادلة بصرف الدواء بنفس المادة الفعالة دون أن يكتب الاطباء الاسم التجاري للادوية على الروشتة فهناك 12 مثيل لكل الادوية المتواجدة فى السوق، مضيفًا فى مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت القرموطي” من صلاحيات وزير الصحة تعميم الاسم العلمي على الاطباء دون ذكر الاسم التجارى للدواء.

وأكد عبيد، أن يترك الاطباء للصيادلة حق اختيار وتحديد الدواء بناء على الاسم العلمي، وطالب الحكومة بضرورة إعادة تسعير الدواء مرة أخرى، فهناك أصناف من الادوية سعرها المستورد 80 جنيهًا والمصري بـ 10 جنيهات ورغم ذلك يكتب الاطباء البديل الأجنبي.

كما طالب “عبيد” بضرورة الاهتمام بشركات قطاع الاعمال التى كانت تنتج 60% من الدواء فى السوق المصري، وأصبح انتاجها الان 6 % فقط، وأعطينا للقطاع الخاص أولوية فى انتاج دوائنا.

وتابع عبيد، أن مستشفى أسيوط العام، تستغيث بسبب نقص المحاليل والجلوكوز ومهددة بوقف إجراء العمليات، وغيرها من المستشفيات تعاني من نقص المحاليل.