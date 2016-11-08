أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو.. «نقيب الصيادلة»: أطالب بإعادة تسعير الدواء مرة أخرى

Google+ Print
بالفيديو.. «نقيب الصيادلة»: أطالب بإعادة تسعير الدواء مرة أخرى بالفيديو.. «نقيب الصيادلة»: أطالب بإعادة تسعير الدواء مرة أخرى

الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة

قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، قدمنا اقتراحات كثيرة للحكومة و وزارة الصحة لحل أزمة نقص الدوء فبجرة  قلم من وزير الصحة أو بقرار من مجلس البرلمان نستطيع أن ننهي أزمة الدواء فى ، وهو أن يصرح للصيادلة بصرف الدواء بنفس المادة الفعالة دون أن يكتب الاطباء الاسم التجاري للادوية على الروشتة فهناك 12 مثيل لكل الادوية المتواجدة فى السوق، مضيفًا فى مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت القرموطي” من صلاحيات وزير الصحة تعميم الاسم العلمي على الاطباء دون ذكر الاسم التجارى للدواء.

وأكد عبيد، أن يترك الاطباء للصيادلة حق اختيار وتحديد الدواء بناء على الاسم العلمي، وطالب بضرورة إعادة تسعير الدواء مرة أخرى، فهناك أصناف من الادوية سعرها المستورد 80 جنيهًا والمصري بـ 10 جنيهات ورغم ذلك يكتب الاطباء البديل الأجنبي.

كما طالب “عبيد” بضرورة الاهتمام بشركات قطاع الاعمال التى كانت تنتج 60% من الدواء فى السوق المصري، وأصبح انتاجها الان 6 % فقط، وأعطينا للقطاع الخاص أولوية فى انتاج دوائنا.

وتابع عبيد، أن مستشفى أسيوط العام، تستغيث بسبب نقص المحاليل والجلوكوز ومهددة بوقف إجراء العمليات، وغيرها من المستشفيات تعاني من نقص المحاليل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب