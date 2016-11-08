بالفيديو : القضاء الإداري "ترفض" استشكال الحكومة و"تؤيد" بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" ...

سمر العشري

أيدت محكمة القضاء الإداري ، الحكم الصادر ببطلان تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية، ورفضت الاستشكال المٌقدم من الحكومة على الحكم .

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا .

وقررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الإثنين، تأجيل طعن الحكومة على حكم البطلان لجلسة ٥ ديسمبر المقبل لتقديم المستندات .

كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكمًا في نهاية سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، لكن طعن عليه محامون .

ووقعت مصر والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة .

وغرمت المحكمة هيئة قضايا الدولة 800 جنيه .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads