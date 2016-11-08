الهلالى يزور الطلاب المصابين بحادث أتوبيسات الشروق

قام الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بزيارة الطلاب المصابين فى حادثة أتوبيس مدرسة سان جان الدولية أثناء ذهابهم صباح اليوم إلى المدرسة، بمستشفى الكهرباء بألماظة حيث اطمئن على حالة الطلاب المصابين من الأطباء.

واطمأن الوزير من الدكتورة غادة ماهر رئيس القطاع الصحي بالمستشفى على درجة إصابة كل طالب، حيث إن حالتين قد دخلا غرفة العمليات وحالتهما الآن مستقرة، وقد استقرت أيضًا حالة باقى الطلاب المصابين .

والتقى الهلالى بأولياء أمور هؤﻻء الطلاب وأكد لهم أن الوزارة تقف بجانبهم، وتقدم لهم كافة الإمكانات والاحتياجات اللازمة لهم، حتى يتماثل أبنائهم للشفاء، ويغادروا المستشفى.