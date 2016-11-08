تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على الفنانة «ماجدة الصباحي» لـ 14 نوفمبر

قضت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد عامر بتأجيل دعوى تتهم رجل أعمال بالنصب على الفنانة ماجدة الصباح في مبلغ 20 مليون جنيه، وذلك لجلسة 14 نوفمبر المقبل للمرافعة.

وجاء نص البلاغ المقدم للنائب العام، أن المتهم كان يعمل في أحد المطاعم، ثم استأجر مطعمًا تمتلكه الفنانة، وارتبط معها بعقد إيجار مقابل أجر شهرى، وخلال تلك الفترة تعرض لضائقة مالية، ما دفع الفنانة لأن تقرضه مبالغ مالية على فترات متباعدة، على أن يسددها من خلال شيكات وإيصالات أمانة، إلا أن المتهم استغل فترة مرض الفنانة وزور توقيعها على الإيصالات بأنها تسلمت المبلغ المطلوب تسديده على غير الحقيقة.